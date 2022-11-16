Літак НАТО відстежив ракету, яка впала на території Польщі - CNN

Літаки Альянсу здійснюють регулярне спостереження за територією України від 24 лютого.

У вівторок, 15 листопада, літак НАТО, що пролітав у вівторок над повітряним простором Польщі, відстежив ракету, що впала в країні.

Про це повідомляє видання CNN з посиланнмя на джерела в Альянсі.

Зазначається, за словами військового представника НАТО, відповідні дані з радарів передані Альянсу, а також Польщі. Втім, хто саме і звідки запустив ракету - він не повідомив.

CNN нагадує, що літаки Альянсу здійснюють регулярне спостереження за територією України від початку війни, 24 лютого.

Що відомо про падіння ракети у Польщі

У вівторок ввечері, 15 листопада, ракета впала на території сусдньої Польщі у селі Пшеводуві. Населений пункт розташований за шість кілометрів від українського кордону. Внаслідок падіння ракети загинули двоє людей.

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Президент Польщі Анджей Дуда після розмови зі світовими лідерами провів брифінг щодо інциденту. За його словами, "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету". Дуда попередив, що польські війська і Північноатлантиний альянс перебувають у стані готовності.

Своєю ергою, президент США Джо Байден заявив, ракета була запущена не з території Росії. Втім, він закликав дочекатись завершення розслідування інциденту.

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