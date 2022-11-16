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Літак НАТО відстежив ракету, яка впала на території Польщі - CNN

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Літак НАТО відстежив ракету, яка впала на території Польщі - CNN

Фото: Associated Press

Літаки Альянсу здійснюють регулярне спостереження за територією України від 24 лютого.

У вівторок, 15 листопада, літак НАТО, що пролітав у вівторок над повітряним простором Польщі, відстежив ракету, що впала в країні.

Про це повідомляє видання CNN з посиланнмя на джерела в Альянсі.

Зазначається, за словами військового представника НАТО, відповідні дані з радарів передані Альянсу, а також Польщі. Втім, хто саме і звідки запустив ракету - він не повідомив.

CNN нагадує, що літаки Альянсу здійснюють регулярне спостереження за територією України від початку війни, 24 лютого. 

Що відомо про падіння ракети у Польщі

У вівторок ввечері, 15 листопада, ракета впала на території сусдньої Польщі у селі Пшеводуві. Населений пункт розташований за шість кілометрів від українського кордону. Внаслідок падіння ракети загинули двоє людей.

Президент Польщі Анджей Дуда після розмови зі світовими лідерами провів брифінг щодо інциденту. За його словами, "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету". Дуда попередив, що польські війська і Північноатлантиний альянс перебувають у стані готовності.

Своєю ергою, президент США Джо Байден заявив, ракета була запущена не з території Росії. Втім, він закликав дочекатись завершення розслідування інциденту.

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Дата публікації
Перегляди
27к
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