Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії: що відомо

Люди не постраждали.

Армія Російської Федерації у ніч проти 16 листопада обстрілювали Нікопольщину на Дніпропетровщині. Окупанти атакували три громади: Марганецьку, Нікопольську та Червоногригорівську.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські війська обстрілювали населені пункти "Градами" та важкою артилерією. За словами керівника області, о обійшлося без загиблих та поранених.

У Нікополі російські ворожі снаряди поцілили у десять приватних будинків. Внаслідок ааки понівечено господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач. Крім того, виникла пожежа у одній з осель. Рятувальники полум’я уже ліквідували.

"У решті районів було голосно через сирени, та обійшлося без "прильотів". На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, на Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони 15 листопада збили три російські ракети. Ворожі об'єкти збили над Синельниківським та Криворізьким районами.

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