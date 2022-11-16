Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії: що відомо

Люди не постраждали.
Армія Російської Федерації у ніч проти 16 листопада обстрілювали Нікопольщину на Дніпропетровщині. Окупанти атакували три громади: Марганецьку, Нікопольську та Червоногригорівську.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Російські війська обстрілювали населені пункти "Градами" та важкою артилерією. За словами керівника області, о обійшлося без загиблих та поранених.
У Нікополі російські ворожі снаряди поцілили у десять приватних будинків. Внаслідок ааки понівечено господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач. Крім того, виникла пожежа у одній з осель. Рятувальники полум’я уже ліквідували.
"У решті районів було голосно через сирени, та обійшлося без "прильотів". На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони 15 листопада збили три російські ракети. Ворожі об'єкти збили над Синельниківським та Криворізьким районами.
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