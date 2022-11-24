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Держсекретар США прокоментував російський ракетний терор

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Держсекретар США прокоментував російський ракетний терор

Фото: Associated Press

Росія продовжує жахливу тактику терору проти мирного населення

Росія проводить постійні атаки на українську інфраструктуру, щоб населення України перебувало у темряві та холоді.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що мільйони українців були вимушені ховатись в укриттях, коли Росія здійснила чергову атаку на критичну інфраструктуру. "Постійні атаки на інфраструктуру спрямовані на те, щоб мирне населення України було в холоді і темряві. Ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів", – написав він.

Російські терористи 23 листопада вкотре обстріляли Україну ракетами. Вони обстріляли пологовий будинок Вільнянської лікарні у Запорізькій області. В результаті чого загинуло немовля, якому було тільки два дні, в одного із постраждалих медиків 37% опіків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України виступив на терміновому засіданні Радбезу ООН.

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Дата публікації
Перегляди
737
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