К полету в космос впервые готовится мужчина, потерявший ногу

В резервный список астронавтов Европейского космического агентства попал британец Джон Макфолл, имеющий инвалидность.
В среду, 23 ноября, Европейское космическое агентство (ESA) обнародовало список астронавтов, пятеро из которых приступят к годовой базовой подготовке в апреле 2023 года.
Об этом сообщает Politico.
Главным критерием было "убедиться, что они нажимают правильные кнопки, а не неправильные", пошутил Йозеф Ашбахер, генеральный директор ESA, проводивший последнее собеседование.
Вместе с пятью основными астронавтами был составлен резервный список из 11 человек, в который попал британец Джон Макфолл, потерявший ногу после аварии на мотоцикле в возрасте 19 лет. Он поможет ESA исследовать возможность отправки пара-астронавта в космос.
Финальные кандидаты были отобраны после шести раундов из 22 253 претендентов.
Есть шанс, что один из новичков станет первым европейцем, который высадится на Луну, если ESA сможет заключить соглашение с NASA и получит место в одной из миссий Artemis, запланированной на начало 2030-х годов.
В основной команде — француженка Софи Аденот, испанец Пабло Альварес Фернандес, британка Розмари Куган, бельгиец Рафаэль Лижеуа и швейцарец Марко Зибер.
Напомним, ранее самая высокая женщина в мире Румейса Гелги впервые в жизни воспользовалась авиатранспортом, совершив 13-часовой полет из Стамбула в Сан-Франциско.
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