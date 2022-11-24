К полету в космос впервые готовится мужчина, потерявший ногу

В среду, 23 ноября, Европейское космическое агентство (ESA) обнародовало список астронавтов, пятеро из которых приступят к годовой базовой подготовке в апреле 2023 года.

Об этом сообщает Politico.

Главным критерием было "убедиться, что они нажимают правильные кнопки, а не неправильные", пошутил Йозеф Ашбахер, генеральный директор ESA, проводивший последнее собеседование.

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Вместе с пятью основными астронавтами был составлен резервный список из 11 человек, в который попал британец Джон Макфолл, потерявший ногу после аварии на мотоцикле в возрасте 19 лет. Он поможет ESA исследовать возможность отправки пара-астронавта в космос.

Финальные кандидаты были отобраны после шести раундов из 22 253 претендентов.

Есть шанс, что один из новичков станет первым европейцем, который высадится на Луну, если ESA сможет заключить соглашение с NASA и получит место в одной из миссий Artemis, запланированной на начало 2030-х годов.

В основной команде — француженка Софи Аденот, испанец Пабло Альварес Фернандес, британка Розмари Куган, бельгиец Рафаэль Лижеуа и швейцарец Марко Зибер.

Напомним, ранее самая высокая женщина в мире Румейса Гелги впервые в жизни воспользовалась авиатранспортом, совершив 13-часовой полет из Стамбула в Сан-Франциско.

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