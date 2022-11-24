До польоту в космос вперше готується чоловік, який втратив ногу

У середу, 23 листопада, Європейське космічне агентство (ESA) оприлюднило список астронавтів, п’ятеро з яких розпочнуть річну базову підготовку у квітні 2023 року.

Про це повідомляє Politico.

Головним критерієм було “переконатись, що вони натискають правильні кнопки, а не неправильні”, пожартував Йозеф Ашбахер, генеральний директор ESA, який проводив останню співбесіду.

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Разом із п’ятьма основними астронавтами було складено резервний список із 11 осіб, до якого потрапив британець Джон Макфолл, який втратив ногу після аварії на мотоциклі у віці 19 років. Він допоможе ESA дослідити можливість відправлення пара-астронавта в космос.

Фінальні кандидати були відібрані після шести раундів із 22 253 претендентів.

Існує шанс, що один із новачків стане першим європейцем, який висадиться на Місяць, якщо ESA зможе укласти угоду з NASA і отримає місце в одній із місій Artemis, запланованій на початок 2030-х років.

В основній команді — француженка Софі Аденот, іспанець Пабло Альварес Фернандес, британка Розмарі Куган, бельгієць Рафаель Ліжеуа та швейцарець Марко Зібер.

Нагадаємо, раніше найвища жінка у світі Румейса Гелгі вперше в житті скористалася авіатранспортом, здійснивши 13-годинний політ зі Стамбула до Сан-Франциско.

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