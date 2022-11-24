До польоту в космос вперше готується чоловік, який втратив ногу

До резервного списку астронавтів Європейського космічного агентства потрапив британець Джон Макфолл, який має інвалідність.
У середу, 23 листопада, Європейське космічне агентство (ESA) оприлюднило список астронавтів, п’ятеро з яких розпочнуть річну базову підготовку у квітні 2023 року.
Про це повідомляє Politico.
Головним критерієм було “переконатись, що вони натискають правильні кнопки, а не неправильні”, пожартував Йозеф Ашбахер, генеральний директор ESA, який проводив останню співбесіду.
Разом із п’ятьма основними астронавтами було складено резервний список із 11 осіб, до якого потрапив британець Джон Макфолл, який втратив ногу після аварії на мотоциклі у віці 19 років. Він допоможе ESA дослідити можливість відправлення пара-астронавта в космос.
Фінальні кандидати були відібрані після шести раундів із 22 253 претендентів.
Існує шанс, що один із новачків стане першим європейцем, який висадиться на Місяць, якщо ESA зможе укласти угоду з NASA і отримає місце в одній із місій Artemis, запланованій на початок 2030-х років.
В основній команді — француженка Софі Аденот, іспанець Пабло Альварес Фернандес, британка Розмарі Куган, бельгієць Рафаель Ліжеуа та швейцарець Марко Зібер.
Нагадаємо, раніше найвища жінка у світі Румейса Гелгі вперше в житті скористалася авіатранспортом, здійснивши 13-годинний політ зі Стамбула до Сан-Франциско.
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