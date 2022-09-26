У Криму повістки видають онкохворим та людям з інвалідністю

На півострові також масово мобілізують чоловіків на деяких підприємствах.

У тимчасово окупованому Криму фіксують випадки, коли повістки видають людям з інвалідністю та онкохворим.

Про це повідомила Кримська правозахисна група.

Так, у Бахчисараї повістку отримав онкохворий, а також людина на візку.

Також масово мобілізують мешканців сіл, повістки виписують на блокпостах.

"Повістки роздають всім. З села, де всього мешкає 400 людей, вже 4 забрали вчора. А тим, кого ще не забрали – постійно телефонують і кажуть, що якщо вони зараз не підуть на контракт, то скоро підуть по мобілізації", – йдеться у повідомленні.

Крім того, на "Кримському содовому заводі" також почалась мобілізація, забирають, зокрема, всіх охоронців.

Жителі Бахчисарайського району розповіли КПГ, що російські силовики повально мобілізують місцевих мешканців до Збройних сил РФ.

"В нашому селі – 2 тисячі людей. Офіційно повістки отримали 27 людей. Приблизно така ж кількість мобілізованих в селах Холмовка, Піщане, Углове", – розповіли місцеві мешканці.

Крім того, на блокпостах у Севастополі зупиняють автівки та виписують повістки просто на місці.

Нагадаємо, у Криму мобілізували 60 тисяч чоловіків.

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