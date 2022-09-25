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Які санкції проти Росії будуть у 8 пакеті від ЄС

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Які санкції проти Росії будуть у 8 пакеті від ЄС

Нафтових санкцій не буде.

Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, це, ймовірно, не буде фігурувати у 8 пакеті санкцій ЄС щодо Росії.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Швидше за все у 8 пакеті будуть санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції (на 12 мільярдів євро)", - написав журналіст.

Йозвяк зазначив, що міністри закордонних справ Європейського Союзу погодили підготовку нових санкцій проти Росії та збільшення обсягів постачання зброї для українських військ у відповідь на мобілізацію в РФ, оголошену 21 вересня російським президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба підтримав заклик президента Володимира Зеленського заборонити Заходу видавати візи росіянам. Він закликав всі країни ЄС та "Групи семи" припинити видавати візи громадянам Російської Федерації, допоки вони "не навчаться поважати міжнародні кордони".

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Дата публікації
Перегляди
840
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