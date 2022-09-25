Підрозділи РФ, які воюють проти України, недоукомплектовані на 40% - експерт

Наступна хвиля мобілізованих може піти на те, щоб доукомплектувати російські прикордонні війська, які зараз охороняють кордони на межі з Сумською, Харківською та Чернігівською областями.
Росія зазнає величезних втрат у війні проти України. Тому першу хвилю мобілізованих у кинуть саме на те, щоб покрити нестачу військових у зоні бойових дій.
Про це розповів військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко, пише 24 канал.
За його словами, саме недостатня кількість особового складу зараз є однією з найбільших проблем окупантів. Однак очікувати надто багато від мобілізованих не варто.
"Потреби у росіян нагальні. Можливо, через кілька тижнів Росія вже перекине до України своїх новобранців", - зазначив Риженко.
Риженко також говорить, що ще одна проблема полягає у тому, що дві третини зброї, яка перебувала на зберіганні з 60 – 70-х років, Росія уже розконсервувала і кинула на територію України.
"Класичний варіант – танки Т-62 або гармати Д-2. Це дуже стара техніка. Тому зараз ще незрозуміло, яка зброя буде надана щойно мобілізованим військовослужбовцям", – зазначив військовий аналітик.
Нагадаємо, у Дагестані антимобілізаційний Майдан розганяють пострілами (відео).
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