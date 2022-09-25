Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підрозділи РФ, які воюють проти України, недоукомплектовані на 40% - експерт

Дата публікації
Перегляди
68
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підрозділи РФ, які воюють проти України, недоукомплектовані на 40% - експерт

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Наступна хвиля мобілізованих може піти на те, щоб доукомплектувати російські прикордонні війська, які зараз охороняють кордони на межі з Сумською, Харківською та Чернігівською областями.

Росія зазнає величезних втрат у війні проти України. Тому першу хвилю мобілізованих у кинуть саме на те, щоб покрити нестачу військових у зоні бойових дій.   

Про це розповів військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко, пише 24 канал. 

За його словами, саме недостатня кількість особового складу зараз є однією з найбільших проблем окупантів. Однак очікувати надто багато від мобілізованих не варто.

"Потреби у росіян нагальні. Можливо, через кілька тижнів Росія вже перекине до України своїх новобранців", - зазначив Риженко.

Риженко також говорить, що ще одна проблема полягає у тому, що дві третини зброї, яка перебувала на зберіганні з 60 – 70-х років, Росія уже розконсервувала і кинула на територію України.

"Класичний варіант – танки Т-62 або гармати Д-2. Це дуже стара техніка. Тому зараз ще незрозуміло, яка зброя буде надана щойно мобілізованим військовослужбовцям", – зазначив військовий аналітик.

Нагадаємо, у Дагестані антимобілізаційний Майдан розганяють пострілами (відео).

Читайте також:

Всі окупанти будуть розбиті, якщо не втечуть – Зеленський

Всі окупанти будуть розбиті, якщо не втечуть – Зеленський

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація