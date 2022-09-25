Киргизстан і Таджикистан на кордоні підписали протокол про припинення конфлікту

Киргизстан та Таджикистан підписали протокол про припинення конфлікту.

Це сталось на кордоні між двома державами. Сторони домовились законсервувати чотири прикордонних пункти, через які стався конфлікт.

Про це пише Akipress.

Мирний протокол підписали голова КНБ Киргизстану Камчібек Ташієв та його таджицький колега Саймумін Ятімов. Держави законсервували чотири прикордонних пункти, через які стався збройний конфлікт. Тепер там не можуть перебувати військові та цивільні.

"Пости повністю забираються і там не буде жодного військовослужбовця та цивільного", - пояснили в Киргизії.

Мешканці, яких раніше евакуювали, можуть повертатися додому.

Нагадаємо, що на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася перестрілка, є 1 загиблий і 17 поранених. Конфлікт стався біля пункту з розподілу води "Головний".

Пізніше в киргизькому МОЗ повідомили, що на кордоні з Таджикистаном кількість поранених жителів Киргизстану зросла до 26, двоє загинули.

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