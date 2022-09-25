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Одесу знову атакували іранські дрони-камікадзе: Марченко розповів про наслідки

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Одесу знову атакували іранські дрони-камікадзе: Марченко розповів про наслідки

Скриншот з відео

У неділю, 25 вересня, Одесу знову атакували іранські дрони-камікадзе.

Загалом на Одесу росіяни запустили чотири дрони-камікадзе, один з них вдалось збити, три - поцілили в адміністративну будівлю в центрі міста. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. 

"Сьогодні вранці ворог атакував місто Одесу дронами. Три з них влучили в адмінбудівлю в центрі міста. На щастя, постраждалих немає. Один дрон був знищений підрозділом ППО. На жаль, багато хто продовжує ігнорувати розпорядження не фотографувати місце влучання, тому майже одночасно з ударами фото їх наслідків були у ворожої розвідки та російських телеграм-каналах", - сказав голова Одеської ОВА. 

Марченко наголосив, що неприпустимо фотографувати наслідки ворожих обстрілів, адже ті, хто це робить допомагає ворогу вбивати українців. 

Нагадаємо, російські окупанти на півдні України масово атакують мирні населені пункти дронами, які Росії продав ІранБільшість іранських безпілотників вдалось збити, проте через їхню атаку загинула одна людина.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1512
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