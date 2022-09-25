Сім місяців війни Україні: у відео показали зміни у на мапі бойових дій

Українські військові зобразили у короткому відеоролику зміни на мапі бойових дій протягом семи місяців розв’язаної Росією війни.
Відповідний відеозапис у Мережу виклав СтратКом ЗСУ.
Так, на десятясекундному ролику можна простежити, як захисники України успішно здійснювали свій контрнаступ задля звільнення територій держави від російських окупантів.
Нагадаємо, у телеефір в окупованому Криму запустили відеозапис зі зверненням президента України Володимира Зеленського. У ролику він закликав мобілізованих російських військових здаватися в полон або тікати.
Зауважимо, у контексті мобілізації в Росії видання Der Spiegel пояснило, чому президент Володимир Путін поставив на війну проти України все.
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