Воюющие против Украины подразделения РФ недоукомплектованы на 40% — эксперт

Следующая волна мобилизованных может пойти на доукомплектование российских пограничных войск, которые сейчас охраняют границы на границе с Сумской, Харьковской и Черниговской областями.

Россия несет огромные потери в войне против Украины. Поэтому первую волну мобилизованных бросят именно на то, чтобы покрыть нехватку военных в зоне боевых действий.

Об этом рассказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, пишет 24 канал.

По его словам, именно недостаточное количество личного состава сейчас является одной из самых больших проблем оккупантов. Однако ожидать слишком многого от мобилизованных не стоит.

"Потребности у россиян насущны. Возможно, через несколько недель Россия уже перебросит в Украину своих новобранцев", — отметил Рыженко.

Рыженко также говорит, что еще одна проблема состоит в том, что две трети оружия, находившегося на хранении с 60 – 70-х годов, Россия уже расконсервировала и бросила на территорию Украины.

"Классический вариант – танки Т-62 или пушки Д-2. Это очень старая техника. Поэтому сейчас еще непонятно, какое оружие будет предоставлено только мобилизованным военнослужащим", – отметил военный аналитик.

Напомним, в Дагестане антимобилизационный Майдан разгоняют выстрелами (видео).

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