Какие санкции против России будут в 8 пакете от ЕС

Нефтяных санкций не будет.

Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, это, вероятно, не будет фигурировать в 8-м пакете санкций ЕС в отношении России.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк вTwitter.

"Скорее всего, в 8 пакете будут санкции в отношении химикатов, машин, сталелитейной продукции (на 12 миллиардов евро)", — написал журналист.

as the G7 still is working on the details of the oil price cap, it prob won't feature in the immediate EU sanctions package on #Russia. but there will likely be sanctions on chemicals, machinery, steel products (€12 bn worth) + listings a dozen for the "referenda". #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 25, 2022

Йозвяк отметил, что министры иностранных дел Европейского Союза согласовали подготовку новых санкций против России и увеличение объемов поставки оружия для украинских войск в ответ на мобилизацию в РФ, объявленную 21 сентября российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал призыв президента Владимира Зеленского запретить Западу выдавать визы россиянам. Он призвал все страны ЕС и "Группы семи" прекратить выдавать визы гражданам Российской Федерации, пока они "не научатся уважать международные границы".

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