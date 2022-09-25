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Какие санкции против России будут в 8 пакете от ЕС

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Какие санкции против России будут в 8 пакете от ЕС

Нефтяных санкций не будет.

Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, это, вероятно, не будет фигурировать в 8-м пакете санкций ЕС в отношении России.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк вTwitter.

"Скорее всего, в 8 пакете будут санкции в отношении химикатов, машин, сталелитейной продукции (на 12 миллиардов евро)", — написал журналист.

Йозвяк отметил, что министры иностранных дел Европейского Союза согласовали подготовку новых санкций против России и увеличение объемов поставки оружия для украинских войск в ответ на мобилизацию в РФ, объявленную 21 сентября российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал призыв президента Владимира Зеленского запретить Западу выдавать визы россиянам. Он призвал все страны ЕС и "Группы семи" прекратить выдавать визы гражданам Российской Федерации, пока они "не научатся уважать международные границы".

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Дата публикации
Просмотры
754
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