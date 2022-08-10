США выделяют Украине $89 миллионов: на что направят средства

Правительство США объявило о выделении Украине многомиллионного транша для разминирования территорий, загрязненных минами и другими взрывоопасными предметами в результате российского вторжения.

Об этом пишет Государственный департамент США, – информирует Укринформ.

«Госдепартамент США 9 августа объявил о намерении выделить финансирование в размере $89 миллионов в 2022 финансовом году, чтобы помочь правительству Украины решить неотложные гуманитарные проблемы, связанные с взрывоопасными остатками войны, вызванной жестокой агрессией России», — говорится в сообщении.

Эти средства будут направлены на очистку огромных территорий, загрязненных минами, неразорвавшимися боеприпасами, а также самодельными взрывными устройствами.

«Ужасное использование россиянами самодельных взрывных устройств способом, который мы видим в Украине, ранее ассоциировалось только с ИГИЛ в Сирии. Эти взрывные ловушки блокируют доступ к плодородным сельскохозяйственным угодьям, задерживают усилия по восстановлению, препятствуют перемещенным общинам вернуться в свои дома и продолжают убивать и калечить невинных украинских гражданских», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.

Финансирование Соединенных Штатов Украины рассчитано на привлечение около 100 групп разминирования.

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