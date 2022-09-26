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Польща повністю заборонила в'їзд громадянам РФ

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Польща повністю заборонила в'їзд громадянам РФ

Фото: Associated Press

Польща повністю заборонила росіянам в'їзд.

Польща заборонила в’їзд росіянам на територію країни через повітряні, морські та наземні пункти пропуску.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“Польща заборонила росіянам в'їзд на територію країни через повітряні та морські пункти пропуску. Тижнем раніше набула чинності заборона на в'їзд для росіян через наземні КПП. Таким чином Варшава виконала спільні домовленості з Естонією, Латвією та Литвою від 7 вересня”, - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що у разі ядерного удару з Росії, США та союзники можуть втрутитись у цей конфлікт на боці України.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
893
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