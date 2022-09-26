Польша полностью запретила въезд гражданам РФ

Польша запретила въезд россиянам на территорию страны через воздушные, морские и наземные пункты пропусков.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава офиса президента Андрей Ермак.

"Польша запретила россиянам въезд на территорию страны через воздушные и морские пункты пропуска. Неделей ранее вступил в силу запрет на въезд для россиян через наземные КПП. Таким образом, Варшава выполнила совместные договоренности с Эстонией, Латвией и Литвой от 7 сентября”, — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, что в случае ядерного удара из России, США и союзники могут вмешаться в этот конфликт на стороне Украины.

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