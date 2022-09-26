В Крыму повестки выдают онкобольным и людям с инвалидностью

На полуострове также массово мобилизуют мужчин на некоторых предприятиях.

Во временно оккупированном Крыму фиксируют случаи, когда повестки выдают людям с инвалидностью и онкобольным.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа.

Так, в Бахчисарае повестку получил онкобольной, а также человек на коляске.

Также массово мобилизуют жителей сел, повестки выписывают на блокпостах.

"Повестки раздают всем. Из села, где всего живет 400 человек, уже 4 забрали вчера. А тем, кого еще не забрали — постоянно звонят по телефону и говорят, что если они сейчас не пойдут на контракт, то скоро пойдут по мобилизации", — говорится в сообщении.

Кроме того, на "Крымском содовом заводе" также началась мобилизация, забирают, в частности, всех охранников.

Жители Бахчисарайского района рассказали КПГ, что российские силовики повально мобилизуют местных жителей в Вооруженные силы РФ.

"В нашем селе — 2 тысячи человек. Официально повестки получили 27 человек. Приблизительно такое же количество мобилизованных в селах Холмовка, Песчаное, Угловое", — рассказали местные жители.

Кроме того, на блокпостах в Севастополе останавливают автомобили и выписывают повестки прямо на месте.

Напомним, в Крыму мобилизовали 60 тысяч мужчин.

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