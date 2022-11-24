Лукашенко должен предстать перед трибуналом — резолюция Европарламента

В четверг, 24 ноября, на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию о "продолжающихся в Беларуси репрессиях".

Об этом сообщает издание "Хартия'97".

Евродепутаты выступили с осуждением нарушений прав человека в Беларуси и призывают освободить политзаключенных, прежде всего руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Беляцкого перед церемонией вручения Нобелевской премии мира. В общей сложности в резолюции перечислили имена более 50 политических заключенных.

Европарламент также решительно осудил использование белорусской территории для агрессии в Украине и напомнил самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко об ответственности.

"Лукашенко и связанные с ним лица одинаково ответственны за военные преступления в Украине и должны быть привлечены к ответственности перед международным трибуналом и Международным уголовным судом", — говорится в резолюции.

Европейский парламент также выразил свою поддержку полку имени Калиновского и другим белорусским добровольцам, поддерживающим Украину в ее защите от российской агрессивной войны.

Европейские депутаты отметили в резолюции, что Беларусь должна быть признана оккупированной или де-факто оккупированной территорией и призвали к немедленному выводу российских войск из Беларуси и Украины.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко, поддерживающий Путина в войне против Украины, поддержал кремлевскую пропаганду относительно переговоров Киева с Москвой, пригрозив Украине последствиями в случае отказа.

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