Лукашенко має постати перед трибуналом - резолюція Європарламенту

Європейський парламент підтримав білоруських політв’язнів та добровольців, які воюють в Україні.

У четвер, 24 листопада, на пленарному засіданні в Страсбурзі Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію про “репресії, що продовжуються в Білорусі”.

Про це повідомляє видання “Хартия’97”.

Євродепутати виступили із засудженням порушень прав людини у Білорусі та закликають звільнити політв’язнів, насамперед керівника правозахисного центру “Вясна” Алеся Біляцького перед церемонією вручення Нобелівської премії миру. Загалом у резолюції перелічили імена понад 50 політичних в'язнів.

Європарламент також рішуче засудив використання білоруської території для агресії в Україні та нагадав самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку про відповідальність.

“Лукашенко та пов'язані з ним особи однаково відповідальні за військові злочини в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності перед міжнародним трибуналом та Міжнародним кримінальним судом”, — йдеться у резолюції.

Європейський парламент також висловив свою підтримку полку імені Калиновського та іншим білоруським добровольцям, які підтримують Україну в її захисті від російської агресивної війни.

Європейські депутати наголосили у резолюції, що Білорусь повинна бути визнана окупованою або де-факто окупованою територією, та заклики до негайного виведення російських військ з Білорусі та України.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який підтримує Путіна у війні проти України, підтримав кремлівську пропаганду щодо переговорів Києва з Москвою, пригрозивши Україні наслідками у разі відмови.

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