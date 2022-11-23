“Якщо Росія розвалиться, наше місце буде під її уламками” — Лукашенко

Під час виступу на саміті ОДКБ самопроголошений президент Білорусі заявив, що доля цієї організації залежить від результату війни в Україні.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко на саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), який відбувався 23 листопада у Єревані, заявив, що розділяє думку про те, що від результату війни в Україні залежить існування цієї організації, яку називають російською противагою НАТО.

Про це повідомляє видання “Наша Ніва” з посиланням на заяву самопроголошеного білоруського президента, яку цитують державні ЗМІ цієї країни.

“Я відчуваю, що ми прийшли до консенсусу, що якщо, не дай Бог, Росія розвалиться, то наше місце буде під цими уламками”, - зауважив Лукашенко.

Водночас він висловив впевненість, що “ОДКБ буде, і ніхто нікуди не подінеться”. Для цього, за його словами, усі країни, які втягнуті Росією в цей військово-політичний блок повинні зберігати “єдність”.

Оскільки, окрім Білорусі, жодна інша держава, яка входить в ОДКБ, досі не була втягнута у війну, яку розв’язав Кремль в Україні, поразка Росії залишає їм значний простір для маневру. Тож Лукашенко, говорячи про загибель під “уламками Росії, насамперед говорив про свій диктаторський режим.

Нагадаємо, напередодні у столиці Вірменії відбувався мітинг проти очільника Кремля Володимира Путіна, голови МЗС РФ Сергія Лаврова та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, які приїхали для участі у саміті ОДКБ.

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