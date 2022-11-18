Лукашенко призвал белорусов самим запихнуть кусок мяса между булочками

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что после того, как сеть фаст-фуда McDonald's покинет страну, белорусы наконец-то начнут питаться правильно — "своей" едой.

Видео с его эмоциональным заявлением опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси.

По словам Лукашенка, он давно призывал белорусов питаться "своим", поэтому то, что McDonald's уходит с белорусского рынка, его только радует.

“Слава тебе господи, что идет!.. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и запихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картофеля и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", – сказал он.

Недавно стало известно о том, что компания McDonald's решила покинуть рынок Белоруссии. Впрочем, рестораны быстрого питания продолжат работать под российской маркой "Вкусно и точка".

Напомним, McDonald's возобновил работу некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины после того, как все они были закрыты из-за полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

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