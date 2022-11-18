Шмыгаль анонсировал 2,5 млрд евро помощи для Украины от ЕС

А в январе ожидается первая часть финансирования от ЕС на общую сумму около 18 млрд евро.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на следующей неделе.

Об этом глава правительства написал в Сети.

Этот вопрос Шмыгаль обсудил 18 ноября во время встречи с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"По результатам сегодняшних переговоров также рассчитываем уже в январе 2023 года на первую часть финансирования ЕС в рамках "Макрофинансовой помощи плюс" на общую сумму около 18 млрд евро", — говорится в сообщении украинского премьера.

Шмыгаль также проинформировал о продолжении углубления интеграции Украины в единый рынок ЕС. В частности, договорено пересмотреть План приоритетных действий по введению Соглашения о зоне свободной торговли.

"Работаем над скорейшим присоединением к единой зоне роуминга ЕС и "промышленным безвизом", — добавил глава правительства.

Напомним, Еврокомиссия 9 ноября предложила предоставить Украине "беспрецедентный" пакет финансовой помощи на 18 млрд евро, который будет выплачиваться регулярными частями от 2023 года.

Добавим, по данным американских СМИ, президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить Украине более 37 млрд дол экстренной помощи.

Украина также получит и военную помощь от ряда государств, о чем стало известно по итогам седьмого заседания в формате "Рамштайн" 16 ноября.

Швеция предоставит Украине военную помощь на 287 миллионов долларов

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