Шмигаль анонсував 2,5 млрд євро допомоги для України від ЄС

А в січні очікується перша частина фінансування від ЄС на загальну суму близько 18 млрд євро.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу наступного тижня.

Про це голова уряду написав у Мережі.

Це питання Шмигаль обговорив 18 листопада під час зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

"За результатами сьогоднішніх переговорів також розраховуємо вже у січні 2023 року на першу частину фінансування ЄС у межах "Макрофінансової допомоги плюс" на загальну суму близько 18 млрд євро", – йдеться в повідомленні українського прем’єра.

Шмигаль також поінформував про продовження поглиблення інтеграції України до єдиного ринку ЄС. Зокрема, домовлено переглянути План пріоритетних дій щодо впровадження Угоди про зону вільної торгівлі.

"Працюємо над якнайшвидшим приєднанням до єдиної зони роумінгу ЄС та "промисловим безвізом", – додав очільник уряду.

Нагадаємо, Єврокомісія 9 листопада запропонувала надати Україні "безпрецедентний" пакет фінансової допомоги на 18 млрд євро, який виплачуватиметься регулярними частинами від 2023 року.

Додамо, що за даними американських ЗМІ, президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити Україні понад 37 млрд дол. екстреної допомоги.

Зазначимо, що Україна також отримає і військову допомогу від низки держав, про що стало відомо за підсумками сьомого засідання у форматі "Рамштайн" 16 листопада.

Швеція дасть Україні військової допомоги на 287 мільйонів доларів

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