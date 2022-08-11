McDonald's возобновляет работу в Украине, но не везде

McDonald's возобновит работу некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу, в течение нескольких следующих месяцев.

Об этом 11 августа заявили в компании.

Решения приняли после длительных консультаций и обсуждений с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности, а также учитывая просьбы сотрудников вернуться к работе.

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"В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепочек поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности наших людей и клиентов", — отметили в компании.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что возвращение крупной американской компании — это прежде всего сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны.

"Приветствую решение компании McDonald's возобновить работу части ресторанов в Украине. Сначала это будет Киев и западная часть нашей страны. Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается", — написал он.

Напомним, что информация об открытии ресторанов McDonald's в Украине в августе ложная.

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