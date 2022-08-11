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Авиакомпания Wizz Air возобновляет полеты в Москву

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Авиакомпания Wizz Air возобновляет полеты в Москву

Фото: wizzair.com

Лоукостер Wizz Air 11 августа объявил о возобновлении полетов в Москву из-за "большого спроса".

Так, с 3 октября рейсы будут выполняться каждый день. Билеты уже даже доступны к покупке на сайте авиакомпании.

Об этом сообщил директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуис.

"Wizz Air Abu Dhabi управляет сетью из 34 направлений в пятичасовом радиусе полета от Абу-Даби, обеспечивая сверхнизкие тарифы на различные направления. Мы поддерживаем индустрию путешествий и туризма в ОАЭ, улучшая связь как на региональном, так и на глобальном уровнях в соответствии с национальными нормами и политикой", — сказал Берлуис.

Следует отметить, что другие эмиратские перевозчики, в частности Emirates, не перестали выполнять рейсы в Россию после полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, российские авиакомпании из-за западных санкций начали разбирать некоторые свои самолеты на запчасти, чтобы отремонтировать другие.

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