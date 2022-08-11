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Авіакомпанія Wizz Air відновлює польоти до Москви

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Авіакомпанія Wizz Air відновлює польоти до Москви

Фото: wizzair.com

Лоукостер Wizz Air 11 серпня оголосив про відновлення польотів до Москви через "великий попит".

Так, від 3 жовтня рейси виконуватимуться щодня. Квитки вже доступні до купівлі на сайті авіакомпанії.

Про це повідомив директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуїс.

"Wizz Air Abu Dhabi керує мережею з 34 напрямків у п’ятигодинному радіусі польоту від Абу-Дабі, забезпечуючи наднизькі тарифи на різноманітні напрямки. Ми підтримуємо індустрію подорожей і туризму в ОАЕ, покращуючи зв’язок як на регіональному, так і на глобальному рівнях відповідно до національних норм і політики", - сказав Берлуїс.

Слід зазначити, що інші еміратські перевізники, зокрема Emirates, не припиняли виконувати рейси до Росії після повномасштабного вторгнення до України.

Нагадаємо, російські авіакомпанії через західні санкції почали розбирати деякі свої літаки на запчастини, щоб відремонтувати інші. 

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