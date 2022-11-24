Как будут работать банки в условиях блэкаута: объяснение НБУ

Несмотря на отключение света, банковская система работает в непрерывном режиме.

В Нацбанке рассказали, как работает банковская система Украины в условиях отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что банковская система по-прежнему работает в непрерывном режиме, обеспечивает платежи и расчеты, предоставляет финансовые услуги бизнесу и гражданам.

"Национальный банк находится в постоянном диалоге с банками, производит оценку текущей ситуации на предмет имеющихся и потенциальных рисков, чтобы своевременно реагировать необходимыми инструментами", — говорится в сообщении.

Определен перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и 275 населенных пунктах 22 областей. Они будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях продолжительного отсутствия энергоснабжения.

Эти отделения уже снабжаются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества. Также туда планируют набрать дополнительный персонал, кассовую технику, банкоматы, наличные деньги.

Также украинским банкам рекомендовано автоматически продлевать срок действия платежных карт и отсрочить повторную идентификацию клиентов.

Кроме того, банки будут формировать графики работы дежурных отделений таким образом, чтобы при необходимости они стали "Пунктами незламности".

Напомним, что, по информации Госспецсвязи, в Украине работает около 44% базовых станций мобильных операторов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как киевлянам будут помогать в случае блекаута и планируют ли проводить эвакуацию.

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