"Мир продолжает смотреть": на Банковой отреагировали на открытый шантаж РФ Украины ракетным террором

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя открытый шантаж Кремля по поводу переговоров, заявил, что мир продолжает смотреть на Украину, которую оккупанты заставляют мерзнуть, и все еще размышляет, признавать ли РФ террористом.

Об этом он написал в Twitter.

Подоляк отметил, что в Кремле уже официально и публично признают убийства гражданских и атаку на энергетику Украины, чтобы таким образом принудить Киев к переговорам. Но цивилизованные государства и дальше не признают РФ террористом.

"Россия уже официально заявляет: "Мы убиваем гражданских, атакуем всю энергетику, чтобы Украина выполнила наши захватнические требования". Мир продолжает смотреть на замерзающую, но воюющую за свою свободу страну, и размышляет над тем, а нужно ли называть террориста террористом", – говорится в его сообщении.

Напомним, спикер диктатора России Дмитрий Песков открыто заявил, что Украина должна выполнить требования России, чтобы "вывести ситуацию в нормальное русло". Также в Кремле признали, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это за отказ киевских властей от переговоров.

А ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко высказался подобно кремлевской пропаганде по поводу переговоров Киева с Москвой, пригрозив Украине последствиями в случае отказа. Лукашенко утверждает, что Киеву следует "остановиться" и пойти на мирные переговоры с россиянами, если украинская сторона, по его словам, хочет избежать огромных жертв и "полного уничтожения Украины".

Попытки Запада посадить Украину за стол переговоров после ряда крупных военных побед, по словам Подоляка, равнозначны просьбе о капитуляции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Москва не готова к серьезным переговорам, а предоставление ей паузы позволит "заморозить" войну и использовать ее в свою пользу и против Европы.

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