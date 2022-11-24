Битва дронов: вражеский Z-БпЛА самоликвидировался, пытаясь сбить беспилотник ВСУ (видео)

Дрон оккупантов пытался сбить в воздухе беспилотник ВСУ. Битва дронов закончилось поражением для вражеского беспилотника.

Видео воздушного боя выложили в Сети бойцы ВСУ.

На кадрах видно, как вражеский дрон с намазанной на нем буквой Z заметил дрон ВСУ и завис в воздухе, пока руководившие им оккупанты думали, как выйти из ситуации. Они не придумали ничего лучше, чем пойти на таран и попытаться сбить украинский беспилотник.

Z-дрон на скорости влетел в дрон ВСУ, но битва для него оказалась проигрышной. От удара он спикировал вниз и самоликвидировался.

Украинский дрон-победитель успел снять позор своего оппонента и его последний воздушный полет и спокойно и гордо продолжил свою работу.

"В битве дронов счет уже 5:0 в пользу ВСУ. Интересно, они эту Z-свастику себе на задницу тоже наносят?", – прокомментировали видео его авторы.

Напомним, что БПЛА ВСУ выдержал воздушную лобную атаку "конкурента" из РФ. Он не просто достойно выдержал удар, но и "минуснул" своего соперника.

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