Битва дронов: вражеский Z-БпЛА самоликвидировался, пытаясь сбить беспилотник ВСУ (видео)

Вражеский дрон пытался сбить украинский и самоуничтожился.
Дрон оккупантов пытался сбить в воздухе беспилотник ВСУ. Битва дронов закончилось поражением для вражеского беспилотника.
Видео воздушного боя выложили в Сети бойцы ВСУ.
На кадрах видно, как вражеский дрон с намазанной на нем буквой Z заметил дрон ВСУ и завис в воздухе, пока руководившие им оккупанты думали, как выйти из ситуации. Они не придумали ничего лучше, чем пойти на таран и попытаться сбить украинский беспилотник.
Z-дрон на скорости влетел в дрон ВСУ, но битва для него оказалась проигрышной. От удара он спикировал вниз и самоликвидировался.
Украинский дрон-победитель успел снять позор своего оппонента и его последний воздушный полет и спокойно и гордо продолжил свою работу.
"В битве дронов счет уже 5:0 в пользу ВСУ. Интересно, они эту Z-свастику себе на задницу тоже наносят?", – прокомментировали видео его авторы.
Напомним, что БПЛА ВСУ выдержал воздушную лобную атаку "конкурента" из РФ. Он не просто достойно выдержал удар, но и "минуснул" своего соперника.
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