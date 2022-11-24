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В Херсоне третий раз за день раздаются взрывы

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2361
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне третий раз за день раздаются взрывы

Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

О последствиях взрывов пока не сообщается.

В Херсоне третий раз за день, 24 ноября, были слышны взрывы.

О последствиях взрывов пока не сообщается.

Об этом сообщает "Суспільне".

Ранее в обед в областном центре также слышались звуки взрывов, но воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Кроме того, по данным местных пабликов в соцсетях, в результате обстрела были зафиксированы "прилеты".

Напомним, российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных на востоке 24 ноября и пытаются прорваться на трех направлениях.

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