В Херсоне третий раз за день раздаются взрывы

О последствиях взрывов пока не сообщается.
В Херсоне третий раз за день, 24 ноября, были слышны взрывы.
О последствиях взрывов пока не сообщается.
Об этом сообщает "Суспільне".
Ранее в обед в областном центре также слышались звуки взрывов, но воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Кроме того, по данным местных пабликов в соцсетях, в результате обстрела были зафиксированы "прилеты".
Напомним, российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных на востоке 24 ноября и пытаются прорваться на трех направлениях.
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