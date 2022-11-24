У Херсоні втретє за день лунають вибухи

Про наслідки вибухів наразі не повідомляється.
У Херсоні втретє за день сьогодні, 24 листопада, було чути вибухи.
Про наслідки вибухів наразі не повідомляється.
Про це повідомляє "Суспільне".
Раніше в обід в обласному центрі також чулися звуки вибухів, але повітряна тривога в регіоні не оголошувалась.
Крім того, за даними місцевих пабліків у соцмережах, внаслідок обстрілу було зафіксовано "прильоти".
Нагадаємо, російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військових на сході 24 листопада та намагаються прорватися на трьох напрямках.
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