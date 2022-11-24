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Окупанти атакують ЗСУ на сході: з’явилася нова мапа бойових дій

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Час на прочитання
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Окупанти атакують ЗСУ на сході: з’явилася нова мапа бойових дій

Фото: Associated Press

Водночас українські війська не проводять активних наступальних дій на східному фронті.

Російські окупанти продовжують атакувати позиції український військових на сході 24 листопада та намагаються прорватися на трьох напрямках.

Про це свідчать дані мапи бойових дій, яку опублікувало Міноборони Великої Британії.

За інформацією британської розвідки, російська армія надалі проводить наступальні дії на Луганщині та Донеччині. Ворожі атаки відбуваються біля Бахмута, Сватового та Кремінної.

За оцінками британського Міноборони, водночас ЗСУ не проводять активних наступальних дій.

Щодо ситуації на південному фронті, то там Сили оборони України остаточно закріпилися на правому березі Херсонщини. Захисники продовжують завдавати ударів по глибокому тилу російських загарбників.

Активності на інших ділянках фронту немає.

Що ще відбувається на фронтах в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, протягом 23 листопада підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.

За інформацією української розвідки, російські війська активно готуються до оборони в окупованому Криму, зокрема створюють позиційні райони на півночі Джанкойського району.

У Генштабі також поінформували, що Росія перекидає війська з Херсонщини на схід України. Так, воювати на Донеччині відправляють навіть студентів, яких обіцяли звільнити від мобілізації.

Щодо ситуації на північних кордонах, то мер Києва Віталій Кличко сказав, що допоки війна в Україні триває, ризик нападу з території Білорусі зберігається. Водночас столичний голова впевнений, що повторення подій початку повномасштабного вторгнення неможливе, адже ЗСУ вже значно краще підготовані. 

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Дата публікації
Перегляди
962
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