Як зрозуміти, що вам варто дещо змінити в ліжку: експертки назвали 9 ознак

Інтимне життя / © Freepik

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Багато хто впевнений, що в ліжку все робить правильно. А що, як партнер думає інакше, просто не наважується сказати про це прямо? Деякі звички можуть непомітно псувати сексуальне життя пари — і не завжди людина розуміє, що робить щось не так.

У матеріалі Daily Mail психосексуальна й парна психотерапевтка Клер Фолкнер та клінічна сексологиня і лайф-коуч Марі Моріс назвали дев’ять речей, які можуть відштовхувати партнера в ліжку, та пояснили, як цього уникнути.

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Як зрозуміти, що секс не приносить задоволення: головні помилки

На думку Клер Фолкнер, одна з головних помилок — сприймати секс як своєрідний іспит, де потрібно показати певний результат.

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«Сумісність набагато важливіша за продуктивність, яка передбачає, ніби існує якийсь сценарій, за яким треба грати», — пояснює вона.

Саме тому навіть запитання: «Чи хороший я в ліжку?» може створювати зайвий тиск. Експертка радить не намагатися відповідати уявному стандарту «хорошого сексу», а більше зважати на сумісність і реакції партнера.

Психотерапевтка також закликає не порівнювати реальне сексуальне життя зі сценами з серіалів. За її словами, ефектні епізоди на екрані можуть мати дуже пристрасний вигляд, але в реальності хороший секс часто набагато повільніший і менш постановочний.

Ще одна поширена помилка — вважати, що хороший секс обов’язково має завершуватися оргазмом від проникнення. Експертка нагадує, що лише близько 18% жінок досягають оргазму саме таким способом.

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Дослідники також говорять про так званий оргазмічний розрив: за наведеними в матеріалі даними, 95% гетеросексуальних чоловіків зазвичай або завжди досягають оргазму під час сексу, водночас серед гетеросексуальних жінок цей показник становить 65%.

Тому Фолкнер радить не перетворювати секс на гонитву за оргазмом, а сприймати задоволення значно ширше — як взаємодію всього тіла.

Ви сприймаєте реакцію партнера надто особисто

Ще одна проблема виникає, коли будь-яку зміну під час сексу людина сприймає як оцінку себе.

Наприклад, втрата ерекції необов’язково означає, що чоловік припинив вважати партнерку привабливою. За словами Клер Фолкнер, на це можуть впливати стрес, хвилювання або надмірна концентрація на партнерці.

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«Якщо чоловік справді зосереджений на партнерці, він цілком може втратити ерекцію, бо увага спрямована кудись інакше», — пояснює вона.

Тому експертка радить не поспішати сприймати такі моменти як особисту образу чи доказ відсутності потягу.

Що відштовхує партнера в сексі: рутина, страх і мовчання

У тривалих стосунках сексуальне життя легко перетворюється на звичний сценарій. Фолкнер називає це втратою допитливості, коли партнери вже не намагаються дізнатися, що подобається одне одному зараз.

Клінічна сексологиня і лайф-коуч Марі Моріс порівнює таку ситуацію з улюбленою стравою: навіть якщо ви обожнюєте пасту з морепродуктами, постійно їсти лише її рано чи пізно набридне.

Тож замість мовчки дотримуватися звичного сценарію вона радить запитати партнера: що нового ви могли б спробувати разом?

За словами фахівчині, корисно також звертати увагу на те, для кого саме ви робите певні речі. Під час пестощів варто запитати себе: «Цей дотик приємний партнерові чи я роблю це тому, що сам звик саме так?».

За словами Марі Моріс, люди часто бояться осуду, особливо на початку стосунків. Але така сама проблема може виникнути і в парах, які разом багато років: один партнер пропонує щось нове, а інший одразу відкидає ідею.

Експертка радить говорити не лише про те, що подобається, а й про те, що посилює або, навпаки, знижує бажання. Наприклад, для когось сварка перед сексом може бути «гальмом», водночас масаж, флірт або відчуття бажаності — «прискорювачем».

Говорити про секс, за словами Клер Фолкнер, краще не безпосередньо в ліжку. Там такі розмови можуть сприйматися як критика. Натомість тему можна порушити під час прогулянки чи в іншій спокійній ситуації.

Марі Моріс пропонує почати з простого запитання: «Якби в тебе була чарівна паличка, що б ти хотів спробувати в ліжку з того, чого ми ще не пробували?».

Як стати кращим партнером у сексі: справа не лише в техніці

Ви не впевнені у власному тілі

За словами психосексуальної терапевтки Клер Фолкнер, невдоволення власною зовнішністю може позначатися на сексуальному житті. Якщо людина постійно думає про те, який має вигляд, їй складніше розслабитися і повністю зосередитися на моменті.

«Впевненість у власному тілі незалежно від розміру — любов до нього — передає енергію, яка справді сексуальна», — каже вона.

Фахівчиня радить парам не зосереджуватися на недоліках, а вчитися приймати свої тіла такими, якими вони є зараз.

Ви переконані, що найкращий секс залишився у минулому

Вік сам собою не означає кінець активного сексуального життя. За словами Марі Моріс, у середньому віці люди справді можуть сумувати за молодістю, коли секс був більш спонтанним, а тіло реагувало інакше.

Проте разом із віком приходить і новий досвід — краще розуміння власного тіла та своїх бажань.

«Ти все ще можеш мати величезну кількість задоволення, включно з глибшими оргазмами», — запевняє експертка.

Тож замість постійно порівнювати себе з минулим вона радить звертати увагу на те, що змінилося на краще.

Ви забуваєте, що секс — це не іспит

Зрештою, обидві експертки сходяться в одному: хороший секс значно більше залежить від відкритості, уваги до партнера та готовності говорити, ніж від якоїсь універсальної «правильної техніки».

«Головне — справді бути присутнім у тому, що відбувається перед тобою, і реагувати на бажання партнера, а не вперто дотримуватися рутини», — наголошує Клер Фолкнер.

А Марі Моріс радить не боятися експериментувати та дозволяти собі виходити за межі образу «правильної» поведінки в ліжку.

Як зазначають Фолкнер і Моріс, ознака хорошого сексуального партнера — не бездоганна техніка чи здатність відповідати певному сценарію. Набагато важливіше — цікавитися партнером, чути його бажання і не боятися говорити про власні.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, чому для більшості чоловіків спокусливі ніжки є потужним сексуальним тригером. У матеріалі — пояснення психологів, чому ця частина тіла викликає таке сильне збудження і як це працює на рівні підсвідомості.

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