Как понять, что вам стоит кое-что изменить в постели: экспертки назвали 9 признаков

Интимная жизнь / © Freepik

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Многие уверены, что в постели все делают правильно. Но что, как партнер думает иначе, просто не решается сказать об этом прямо? Некоторые привычки могут незаметно портить сексуальную жизнь пары — и не всегда человек понимает, что делает что-то не так.

В материале Daily Mail психосексуальная и парная психотерапевт Клер Фолкнер и клиническая сексологиня и лайф-коуч Мари Морис назвали девять вещей, которые могут отталкивать партнера в постели, и объяснили, как этого избежать.

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Как понять, что секс не доставляет удовольствия: главные ошибки

По мнению Клера Фолкнера, одна из главных ошибок — воспринимать секс как своеобразный экзамен, где нужно показать определенный результат.

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«Совместимость гораздо важнее производительности, которая предполагает, что существует какой-то сценарий, по которому нужно играть», — объясняет эксперт.

Именно поэтому даже вопрос «Хорош я в постели?» может создавать излишнее давление. Фолкнер советует не пытаться соответствовать мнимому стандарту «хорошего секса», а больше учитывать совместимость и реакции партнера.

Психотерапевт также призывает не сравнивать реальную сексуальную жизнь со сценами из сериалов. По ее словам, эффектные эпизоды на экране могут выглядеть очень страстно, но в реальности хороший секс зачастую гораздо более медленный и менее постановочный.

Еще одно распространенное заблуждение — считать, что хороший секс обязательно должен завершаться оргазмом от проникновения. Эксперт напоминает, что только около 18% женщин достигают оргазма только таким способом.

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Исследователи также говорят о так называемом оргазмическом разрыве: по приведенным в материале данным, 95% гетеросексуальных мужчин обычно или всегда достигают оргазма во время секса, тогда как среди гетеросексуальных женщин этот показатель составляет 65%.

Поэтому Фолкнер советует не превращать секс в погоню за оргазмом, а воспринимать удовольствие гораздо шире — как взаимодействие всего тела.

Вы воспринимаете реакцию партнера слишком лично

Еще одна проблема возникает, когда любое изменение при сексе человек воспринимает как оценку себя.

К примеру, потеря эрекции не обязательно означает, что мужчина перестал считать партнершу привлекательной. По словам Клера Фолкнера, на это могут влиять стресс, волнение или чрезмерная концентрация на партнерше.

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«Если мужчина действительно сосредоточен на партнерше, он вполне может потерять эрекцию, потому внимание направлено куда-то иначе», — объясняет психотерапевт.

Поэтому эксперт советует не спешить воспринимать такие моменты как личное оскорбление или доказательство отсутствия влечения.

Что отталкивает партнера в сексе: рутина, страх и молчание

В длительных отношениях сексуальная жизнь легко превращается в привычный сценарий. Клер Фолкнер называет это потерей любознательности, когда партнеры уже не пытаются узнать, что нравится друг другу сейчас.

Клиническая сексологиня и лайф-коуч Мари Морис сравнивает ситуацию с любимым блюдом: даже если вы обожаете пасту с морепродуктами, постоянно есть только ее рано или поздно надоест.

Поэтому вместо молча придерживаться привычного сценария, она советует спросить партнера: что нового вы могли бы попробовать вместе?

По ее словам, полезно также обращать внимание на то, для кого именно вы делаете некоторые вещи. Во время ласки стоит спросить себя: «Это прикосновение приятно партнеру или я делаю это потому, что сам привык именно так?»

По словам Мари Морис, люди часто боятся осуждения, особенно в начале отношений. Но такая же проблема может возникнуть и в парах, вместе много лет: один партнер предлагает что-то новое, а другой сразу отвергает идею.

Эксперт советует говорить не только о том, что нравится, но и о том, что усиливает или, наоборот, снижает желание. К примеру, для кого-то ссора перед сексом может быть «тормозом», тогда как массаж, флирт или чувство желательности — «ускорителем».

Говорить о сексе, по словам Клера Фолкнера, лучше не непосредственно в постели. Там такие разговоры могут рассматриваться как критика. Тему же можно поднять во время прогулки или в другой спокойной ситуации.

Мари Морис предлагает начать с простого вопроса: «Если бы у тебя была волшебная палочка, чтобы ты хотел попробовать в постели с того, чего мы еще не пробовали?»

Как стать лучшим партнером в сексе: дело не только в технике

Вы не уверены в собственном теле

По словам психосексуальной терапевтки Клер Фолкнер, недовольство собственной внешностью может сказываться на сексуальной жизни. Если человек постоянно думает о том, как выглядит, ему сложно расслабиться и полностью сосредоточиться на моменте.

«Уверенность в своем теле независимо от размера — любовь к нему — передает действительно сексуальную энергию», — говорит Фолкнер.

Она советует парам не сосредотачиваться на недостатках, а учиться принимать свои тела такими, какие они сейчас.

Вы уверены, что лучший секс остался в прошлом

Возраст сам по себе не означает конец активной сексуальной жизни. По словам Мари Морис, в среднем возрасте люди действительно могут скучать по молодости, когда секс был спонтаннее, а тело реагировало иначе.

Однако вместе с возрастом приходит и новый опыт — лучшее понимание собственного тела и своих желаний.

«Ты все еще можешь иметь огромное количество удовольствия, включая более глубокие оргазмы», — уверяет эксперт.

Поэтому вместо постоянного сравнения себя с прошлым она советует обращать внимание на то, что изменилось к лучшему.

Вы забываете, что секс — это не экзамен

В конце концов обе эксперты сходятся в одном: хороший секс гораздо больше зависит от открытости, внимания к партнеру и готовности говорить, чем от какой-то универсальной «правильной техники».

«Главное — действительно присутствовать в происходящем перед тобой и реагировать на желание партнера, а не упорно соблюдать рутину», — отмечает Клер Фолкнер.

А Мари Морис советует не бояться экспериментировать и позволять себе выходить за пределы образа «правильного» поведения в постели.

Как отмечают Клер Фолкнер и Мари Морис, признак хорошего сексуального партнера — не безупречная техника или способность соответствовать определенному сценарию. Гораздо важнее интересоваться партнером, слышать его желание и не бояться говорить о собственных.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, почему для большинства мужчин соблазнительные ножки являются мощным сексуальным триггером. В материале объяснение психологов, почему эта часть тела вызывает такое сильное возбуждение и как это работает на уровне подсознания.

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