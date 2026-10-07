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Трамп позвонит Путину — повод для разговора уже объявлен
Трамп рассказал журналистам о запланированном разговоре с Путиным и выразил уверенность, что все присутствующие знают тему беседы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня планирует провести телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом он сказал журналистам 7 октября, передает ClashReport.
На вопрос, разговаривал ли он уже с Путиным, Трамп ответил, что запланировал беседу на сегодня.
«У меня сегодня запланированный звонок. У Путина день рождения. Я уверен, что вы тоже его отметите», — сказал Трамп.
Да, президент США подтвердил намерение поговорить с российским лидером именно в день его рождения.
Других деталей о предстоящем разговоре Трамп в этом ответе не сообщил.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался в адрес российского диктатора, заявив, что тот сделал себе «подарок» на день рождения, убив гражданских и детей.
Больше 7 октября пострадали Прилуки. Российская ракета Х-101 попала прямо в жилой дом.
Украинские военные эксперты уже проанализировали, отстреляла ли РФ весь запас накопившихся ракет и когда может повторить удар.