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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп позвонит Путину — повод для разговора уже объявлен

Трамп рассказал журналистам о запланированном разговоре с Путиным и выразил уверенность, что все присутствующие знают тему беседы.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Трамп позвонит Путину — повод для разговора уже объявлен

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня планирует провести телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сказал журналистам 7 октября, передает ClashReport.

На вопрос, разговаривал ли он уже с Путиным, Трамп ответил, что запланировал беседу на сегодня.

«У меня сегодня запланированный звонок. У Путина день рождения. Я уверен, что вы тоже его отметите», — сказал Трамп.

Да, президент США подтвердил намерение поговорить с российским лидером именно в день его рождения.

Других деталей о предстоящем разговоре Трамп в этом ответе не сообщил.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался в адрес российского диктатора, заявив, что тот сделал себе «подарок» на день рождения, убив гражданских и детей.

Больше 7 октября пострадали Прилуки. Российская ракета Х-101 попала прямо в жилой дом.

Украинские военные эксперты уже проанализировали, отстреляла ли РФ весь запас накопившихся ракет и когда может повторить удар.

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