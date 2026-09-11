Секс і сліпота: науковці попередили про ризики популярних пігулок для ерекції

Еректильна дисфункція / © Getty Images

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Старий міф про те, що надмірне захоплення сексом може призвести до сліпоти, несподівано отримав наукове продовження. Щоправда, вчені виявили потенційну небезпеку не в сексуальній активності, а в препаратах, які використовують для боротьби з еректильною дисфункцією.

Про це пише видання Science Alert.

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Велике дослідження, результати якого опубліковано в British Journal of Ophthalmology, виявило зв’язок між тривалим регулярним прийомом тадалафілу — препарату, відомого під торговою маркою Cialis, — та підвищеним ризиком розвитку глаукоми.

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Водночас науковці наголошують: отримані результати не означають, що секс шкодить очам, а одноразовий прийом препарату не означає неминучої втрати зору.

Тадалафіл широко застосовують для лікування еректильної дисфункції — проблем із досягненням або підтриманням ерекції. Препарат також призначають чоловікам із симптомами, пов’язаними зі збільшенням передміхурової залози, зокрема частими або терміновими позивами до сечовипускання та слабким струменем сечі.

Дослідники проаналізували медичні дані чоловіків віком від 40 років, які регулярно приймали тадалафіл щонайменше три місяці.

Для цього вони використали TriNetX Analytics Network — масштабну базу знеособлених медичних записів із 21 країни.

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У дослідження включили 36 927 чоловіків, які до початку спостереження не мали діагнозу «глаукома». Їх порівняли з такою самою за чисельністю групою чоловіків, які не приймали препарати цього класу.

Вчені також врахували низку чинників, здатних впливати на ризик розвитку глаукоми, зокрема вік, куріння, стан здоров’я та прийом інших медикаментів. Спостереження тривало до п’яти років.

Що виявило дослідження

Результати показали, що протягом п’яти років глаукому діагностували у 3,93% чоловіків, які регулярно приймали тадалафіл, порівняно з 3,16% серед тих, хто не вживав препаратів цього сімейства.

Дослідники описали це як 22-відсоткове збільшення відносного ризику.

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Однак абсолютна різниця між групами виявилася значно меншою — близько 0,77 відсоткового пункту. Це приблизно 77 додаткових випадків глаукоми на кожні 10 тисяч чоловіків.

Тобто переважна більшість учасників обох груп за п’ять років глаукоми не розвинула.

Схожа картина спостерігалася й за іншими показниками. У чоловіків, які приймали тадалафіл, приблизно на третину частіше фіксували аномально високий внутрішньоочний тиск, первинну відкритокутову глаукому або початок лікування глаукоми.

Водночас істотного збільшення випадків глаукоми низького тиску чи первинної закритокутової глаукоми дослідники не виявили.

Чому препарат для ерекції може впливати на очі

Тадалафіл належить до групи інгібіторів фосфодіестерази 5-го типу — інгібіторів ФДЕ-5. До цього ж класу належить силденафіл, більш відомий як Viagra.

Ці препарати впливають на хімічні сигнали, які розслабляють гладенькі м’язи та розширюють кровоносні судини. Саме завдяки цьому вони посилюють кровотік у статевому члені, а також можуть розслабляти м’язи навколо передміхурової залози та сечового міхура.

Однак ФДЕ-5 присутня не лише в органах, на які спрямована основна дія препаратів. Цей фермент також міститься в сітківці, кровоносних судинах ока, структурах, що відповідають за вироблення внутрішньоочної рідини, та в ділянці зорового нерва.

Одна з можливих гіпотез полягає в тому, що тадалафіл може впливати на кровообіг в оці та утворення водянистої вологи — прозорої рідини, яка заповнює передню частину ока.

Якщо рідина утворюється швидше, ніж виводиться, внутрішньоочний тиск може підвищуватися. Теоретично повторення таких змін протягом тривалого часу могло б пошкоджувати зоровий нерв у людей, які мають відповідну схильність.

Втім, механізм залишається не до кінця зрозумілим. Та сама біологічна система може, навпаки, сприяти відтоку рідини з ока і зниженню тиску. Тому вчені поки не знають, який саме ефект має вирішальне значення при тривалому застосуванні тадалафілу.

Чому глаукома небезпечна?

Глаукома належить до захворювань, які поступово пошкоджують зоровий нерв. На ранніх етапах вона нерідко розвивається без очевидних симптомів, через що людина може тривалий час не підозрювати про проблему.

У міру пошкодження зорового нерва порушується передача візуальної інформації до мозку. Втрачений через глаукому зір зазвичай неможливо відновити, тому раннє виявлення захворювання має принципове значення.

Саме тому автори дослідження звертають увагу на необхідність контролювати стан очей у людей, які тривалий час приймають препарати класу інгібіторів ФДЕ-5.

Вчені не закликають відмовлятися від препарату

При цьому результати дослідження не є доказом того, що саме тадалафіл безпосередньо спричиняє глаукому. Дослідження було спостережним, тобто вчені аналізували вже наявні медичні дані та виявляли статистичні зв’язки.

У базі даних не було детальної інформації про всі вимірювання внутрішньоочного тиску, стан поля зору чи структурні зміни зорового нерва. Крім того, дослідники не могли підтвердити точні дози препарату для кожного пацієнта або розрахувати загальний вплив тадалафілу на організм.

Не виключено також, що чоловіки, які регулярно приймають такі препарати, частіше контактують із медичною системою, а тому глаукому в них можуть частіше виявляти просто через більшу кількість обстежень.

Тому вчені не радять самостійно припиняти призначене лікування. Людям, які регулярно приймають тадалафіл, особливо за наявності глаукоми, підвищеного внутрішньоочного тиску, сильної короткозорості або випадків глаукоми в родині, варто обговорити зі своїм лікарем необхідність перевірки зору.

Нагадаємо, науковці дійшли висновку, що звичка часто їсти ковбаси, бекон та інші м’ясні продукти, що пройшли оброблення, може бути пов’язана з вищою ймовірністю розвитку раку шлунка та стравоходу.

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