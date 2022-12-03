Колобранты бегут с Левобережья Херсонщины — Центр национального сопротивления

Россия вывезла всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки Херсонской области, расположенного на левом берегу Днепра.

Об этом идет речь на сайте Центра национального сопротивления.

По информации Центра, из оккупированного города были вывезены все представители оккупационной "администрации" и "полицейских". Убегали не сами, а с семьями. Россияне их увезли на автобусах. В каком направлении – неизвестно.

"Раньше коллаборанты также покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, и запугивал и принуждал жителей к сотрудничеству", — напомнили в Центре сопротивления.

Россия готовится к сдаче левобережья Херсонщины

После бегства с правого берега Херсонщины оккупанты готовятся сдать и Левоборежье. Так считают украинские военные. Причина – из-за плохой логистики захватчикам трудно удерживать левый берег.

Между тем, военный эксперт Алексей Мельник уверен, что российская армия не будет бежать с левого берега Днепра настолько стремительно, как это было на правобережье. По его словам, группировка российских войск на левом берегу будет оставаться на своих позициях до тех пор, пока будет иметь возможность их удерживать.

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