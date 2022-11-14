Данилов сообщил, когда на самом деле россияне начали вывод войск с правого берега Днепра.

По словам секретаря СНБО, "конспирологические вещи" вокруг увольнения Херсона, в том числе уничтожение группировки войск РФ на переправах, не соответствуют действительности.

Российские оккупанты начали вывод войск с правого берега Днепра еще в сентябре, когда ВСУ наступали на юге.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона.

По словам Данилова, представление о том, что армия РФ убегала якобы за один день после сообщения об отводе войск командующего войной против Украины генерала Суровикина и министра обороны РФ Шойгу, ошибочно.

Тогда, как сказал Данилов, это уже был спектакль.

"Оккупанты бежали тогда, как началась наша операция. Наши войска делают все возможное, чтобы каждый день всех оккупантов, которые есть на нашей территории, уничтожать", — подчеркнул Данилов.

Он добавил, что сейчас некоторые из граждан "начинают рисовать какие-то конспирологические вещи".

"Оно не соответствует действительности", – заявил секретарь СНБО.

По словам Данилова, наступательная операция может обойтись и без "всеянных труппами захватчиков территорий".

"На войне не всегда так бывает", – добавил Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский, в понедельник, 14 ноября приехал в Херсон.

Там он подчеркнул, что Украина продолжит освобождать территории, оккупированные агрессором.

В то же время мэр Николаева пока не советует жителям возвращаться в город на фоне освобождения Херсона.

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