В Херсоне задержан оккупант, переодетый в гражданскую одежду (видео)

Служба безопасности Украины задержала в недавно освобожденном Херсоне российского военнослужащего, который был переодет в гражданскую форму и пытался изображать местного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ установила, что его задачей в освобожденном Херсоне был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий.

"После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия Вооруженных сил РФ. Оккупанту удалось обнаружить благодаря системным и последовательным стабилизационным мероприятиям, которые СБУ и силы безопасности и обороны проводят на деоккупированной территории", — говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины и спецназовцы ВСУ задержали в Херсонской области боевика так называемой "ДНР", который воевал против Украины.

Деоккупация Херсона

Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября.

По состоянию на 13 ноября в Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция, постепенно возобновляющие вещание украинского телевидения и радио.

В понедельник, 14 ноября в Херсон приехал президент Владимир Зеленский, он также принял участие в церемонии поднятия флага Украины.

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