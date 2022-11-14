Рецепт печенья "Радуга": можно делать вместе с детьми

Конечно же, вы знаете, что творог полезен для здоровья и фигуры. Он помогает сбросить вес, является отличным источником белков, витаминов, а также разнообразных минералов. С большим удовольствием его употребляют взрослые и дети. Сыр можно смешивать с другими продуктами - и его полезные свойства его увеличатся.
Попробуйте приготовить нежное печенье, которое тает во рту. Это печенье можно делать с детьми, это будет интересное дело с гарантированно удачным результатом.
Ингредиенты
- кисломолочный творог – 250 г
- масло сливочное – 100 г
- мука – 250 г
- разрыхлитель для теста – 10 г
- сахар
Приготовление
Сыр растереть со сливочным маслом. В просеянную муку добавить разрыхлитель. В творожную массу вмешать мучную смесь (это мука и разрыхлитель) и замесить тесто. Поставить тесто в холодильник на 30 минут. Затем тесто раскатать в пласт и с помощью стакана вырезать круги.
На тарелку насыпать сахар и обвалять круг в сахаре, свернуть пополам, сахарной стороной внутрь.
Снова одну сторону обвалять в сахаре и сложить сахарной стороной внутрь. Теперь обвалять с обеих сторон.
На лист, застеленный пергаментом, выложить ракушки на расстоянии друг от друга и выпекать 20 минут при температуре 200*С.
Советы в приготовлении:
- По желанию можно в сахар добавить корицу.
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