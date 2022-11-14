Рецепт печива "Мушля": можна робити разом із дітьми

Звичайно ж, ви знаєте, що кисломолочний сир корисний для здоров’я й фігури. Він допомагає скинути вагу, є прекрасним джерелом білків, вітамінів, а також різноманітних мінералів. З великим задоволенням його вживають дорослі й діти. Сир можна змішувати з іншими продуктами, і корисні якості його збільшаться.

Спробуйте приготувати ніжне печиво, яке тане в роті. Його можна робити з дітьми, це буде цікава справа з гарантовано вдалим результатом.

Інгредієнти

кисломолочний сир – 250 гр.

масло вершкове – 100 гр.

борошно – 250 гр.

розпушувач для тіста – 10 гр.

цукор

Приготування

Сир розтерти з вершковим маслом. До просіяного борошна додати розпушувач. До сирної маси вмішати борошняну суміш (борошно й розпушувач) і замісити тісто. Поставити тісто в холодильник на 30 хвилин. Потім розкачати його в пласт і за допомогою стакана вирізати кола.

На тарілку насипати цукор і обваляти коло в цукрі, звернути навпіл, цукровим боком всередину.

Знову один бік обваляти в цукрі і скласти цукровим боком всередину. Тепер обваляти з обох боків.

На лист, застелений пергаментом, викласти «мушлі» на відстані одна від одної і випікати 20 хвилин за температури 200° С.

Поради в приготуванні:

За бажанням можна в цукор додати корицю.

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