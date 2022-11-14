WADA вимагає дискваліфікувати російську фігуристку Валієву на чотири роки через допінг: деталі

Юна спортсменка ризикує втрати медалі та призові, а збірна країни-агресорки може не отримати "золото" в командному турнірі Олімпіади-2022.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вимагає дискваліфікувати російську фігуристку Камілу Валієву на чотири роки за вживання допінгу і анулювати її результати, зокрема на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні.

Про це повідомляється в пресрелізі Спортивного арбітражного суду (CAS).

WADA звернулося до CAS з вимогою визнати 16-річну російську фігуристку винною у порушенні антидопінгових правил і покарати її дискваліфікацією на чотири роки з анулюванням усіх результатів, починаючи від 25 грудня 2021 року, коли вона здала позитивний допінг-тест на чемпіонаті Росії.

Таким чином, у Валієвої можуть відібрати титули чемпіонки Росії та Європи, а також виграні призові. Крім того, росіян можуть позбавити "золота" Олімпіади-2022, яке збірна країни-агресорки з допомогою Каміли завоювала в командних змаганнях.

Нагородження збірних за підсумками командного турніру досі не відбулося. Під час ОІ-2022 церемонію поставили на паузу через ситуацію з допінгом Валієвої.

Нагадаємо, позитивна допінг-проба Валієвої була взята 25 грудня 2021 року під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі. 8 лютого 2022 року (вже після командного турніру на Олімпіаді) акредитована лабораторія WADA у Швеції виявила у пробі Валієвої триметазидин, який є аналогом усім відомого мельдонію. Через це фігуристку було тимчасово усунено від змагань, тренувань та іншої спортивної діяльності. Утім, РУСАДА (російська національна антидопінгова організація – прим.) вдалося досягнути скасування відсторонення юної фігуристки. CAS допустив Валієву до особистих змагань, де вона стала четвертою.

Читайте також:

Російську легкоатлетку позбавили "золота" Олімпіади-2012 через допінг

Експерша ракетка світу здала позитивний тест на допінг на провальному для неї US Open-2022

Російського ексчемпіона світу зі спортивної ходьби повторно усунули через допінг