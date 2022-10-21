Експерша ракетка світу здала позитивний тест на допінг на провальному для неї US Open-2022

Зіркова румунська тенісистка Сімона Халеп здала позитивний допінг-тест.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства із забезпечення чесності у тенісі (ITIA).

Зазначається, що під час US Open-2022 в її організмі виявили заборонений препарат роксадустат, який використовується для лікування анемії. Тоді румунка сенсаційно поступилася в першому колі змагань українці Дар'ї Снігур.

Халеп була тимчасово відсторонена від тенісу на період розслідування у справі. Вона запросила розкриття проби "Б".

Сама тенісистка вже прокоментувала цю ситуацію.

"Сьогодні починається найважчий матч у моєму житті: боротьба за правду. Мене повідомили, що мій тест на допінг дав позитивний результат на речовину під назвою роксадустат у дуже низькій концентрації, що стало найбільшим шоком у моєму житті.

Протягом усієї кар'єри сама ідея обману жодного разу не виникала у моїй голові, оскільки це повністю суперечить усім цінностям, на яких мене виховали. Зіткнувшись із такою несправедливою ситуацією, я почуваюся цілком спантеличеною та відданою.

Я боротимусь до кінця, щоб довести, що ніколи не вживала жодних заборонених речовин. Я вірю, що рано чи пізно правда стане відомою. Це не про титули чи гроші. Це про гідність, а також історію любові до гри, яка розвивалася протягом останніх 25 років", – написала вона в Twitter.

У вересні тенісистка оголосила про дострокове завершення сезону після операції на носі (ринопластики).

На її рахунку 24 титули WTA, включаючи перемоги на "Ролан Гаррос" (2018) та "Вімблдоні" (2019). За підсумками 2017 та 2018 років вона очолювала рейтинг WTA.

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