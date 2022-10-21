Экс-первая ракетка мира сдала положительный тест на допинг на провальном для нее US Open-2022

Звездная румынская теннисистка Симона Халеп сдала положительный допинг-тест.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Отмечается, что во время US Open-2022 в ее организме был запрещен препарат роксадустат, который используется для лечения анемии. Тогда румынка сенсационно уступила первый круг соревнований украинцы Дарьи Снегирь.

Халеп была временно отстранена от тенниса на период расследования по делу. Она пригласила раскрытие пробы "Б".

Сама теннисистка уже прокомментировала эту ситуацию.

"Сегодня начинается самый тяжелый матч в моей жизни: борьба за правду. Меня сообщили, что мой тест на допинг дал положительный результат на вещество под названием роксадустат в очень низкой концентрации, что стало самым большим шоком в моей жизни".

В течение всей карьеры сама идея обмана ни разу не возникала в моей голове, поскольку это полностью противоречит всем ценностям, на которых меня воспитали. Столкнувшись с такой несправедливой ситуацией, я чувствую себя совершенно озадаченной и преданной.

Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что никогда не употребляла никаких запрещенных веществ. Я верю, что рано или поздно правда станет известна. Это не о титулах или деньгах. Это о достоинстве, а также истории любви к игре, которая развивалась за последние 25 лет", – написала она в Twitter.

В сентябре теннисистка объявила о досрочном завершении сезона после операции на носу (ринопластика).

На ее счету 24 титула WTA, включая победы на "Ролан Гаррос" (2018) и "Уимблдоне" (2019). По итогам 2017 и 2018 годов она возглавляла рейтинг WTA.

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