Російську легкоатлетку позбавили "золота" Олімпіади-2012 через допінг

Наталю Антюху дискваліфіковано за порушення антидопінгових правил.
Російська легкоатлетка Наталя Антюх позбавлена золотої медалі літньої Олімпіади-2012 у Лондоні через вживання допінгу.
Про це повідомила Незалежна організація боротьби з допінгом у легкій атлетиці (AIU).
Рішення про усунення ухвалили на підставі бази даних Московської антидопінгової лабораторії за "використання забороненої речовини чи методу".
Результати росіянки у період від 15 липня 2012 року до 29 червня 2013 року було анульовано. Таким чином, Антюх втратила золоту медаль Олімпіади-2012, яку виграла в бігу на 400 метрів з бар'єрами.
Заначимо, що Наталя завершила кар'єру в лютому 2017 року. 2021-го Спортивний арбітражний суд (CAS) усунув її на чотири роки через через допінг. Тоді ж було анулювано всі результати росіянки від червня 2013 року.
Читайте також:
Експерша ракетка світу здала позитивний тест на допінг на провальному для неї US Open-2022
Українського тенісиста дискваліфікували на тривалий термін через допінг
Російського ексчемпіона світу зі спортивної ходьби повторно усунули через допінг