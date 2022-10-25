Російську легкоатлетку позбавили "золота" Олімпіади-2012 через допінг

Російська легкоатлетка Наталя Антюх позбавлена золотої медалі літньої Олімпіади-2012 у Лондоні через вживання допінгу.

Про це повідомила Незалежна організація боротьби з допінгом у легкій атлетиці (AIU).

Рішення про усунення ухвалили на підставі бази даних Московської антидопінгової лабораторії за "використання забороненої речовини чи методу".

Результати росіянки у період від 15 липня 2012 року до 29 червня 2013 року було анульовано. Таким чином, Антюх втратила золоту медаль Олімпіади-2012, яку виграла в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Заначимо, що Наталя завершила кар'єру в лютому 2017 року. 2021-го Спортивний арбітражний суд (CAS) усунув її на чотири роки через через допінг. Тоді ж було анулювано всі результати росіянки від червня 2013 року.

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