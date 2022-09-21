Українського тенісиста дискваліфікували на тривалий термін через допінг

Український тенісист Данило Каленіченко відсторонений від участі у змаганнях через позитивний тест на допінг, який він здав у листопаді минулого року.

У допінг-пробі Каленіченка виявили лігандрол, що належить до категорії S1 у списку заборонених препаратів WADA і є одним із різновидів анаболіків.

Як повідомляє Міжнародна федерація тенісу (ITF), Данило отримав відсторонення на 3 роки 6 місяців. Українець зможе повернутися на корт лише 9 листопада 2025 року.

Зазначимо, що сам Каленіченко заперечував навмисне вживання речовини та стверджував, що препарат потрапив до його організму випадково. Проте через відсутність доказів українець погодився з покаранням.

Востаннє Каленіченко виходив на корт у листопаді 2021 року, коли на челенджері в Братиславі він дійшов до другого раунду. Саме на тому турнірі Данило здав позитивний допінг-тест. Тепер спортсмена позбавлять усіх рейтингових очок та призових із цього турніру.

За свою кар'єру 28-річний Каленіченко виграв чотири титули ITF в одиночному розряді. За збірну України Данило дебютував 2016 року в матчі Кубка Девіса проти Японії.

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