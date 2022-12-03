Литва передала Украине еще две отремонтированные гаубицы и боеприпасы

ВСУ получили первые артустановки в конце июня этого года.

Литва предоставила Украине две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 вместе с боеприпасами.

Об этом сообщил глава министерства обороны Литвы Арвидас Анусаускас в Twitter.

"Еще две гаубицы PzH2000 отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами", — говорится в сообщении.

Военная помощь Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины Европа и США активно поддерживают Украину, обеспечив не только гуманитарную помощь людям, но и военную помощь для украинских солдат.

Так, недавно Совет министров Италии единогласно принял декрет о продлении поставок оружия в Украину до 31 декабря 2023 года. Италия будет поставлять оружие Украине по упрощенной процедуре.

Люксембург израсходовал на военную помощь Украине 16% своего оборонного бюджета.

Во вторник, 29 ноября, стало известно, что Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты БМП1.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Франция предоставила еще одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) LRU.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит "зимний пакет" помощи от правительства Швеции.

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