Шольц пообещал еще больше Gepard для Украины

Политик также заявил о значительном влиянии предоставленных Германией средств ПВО и артиллерии на способность Украины гарантировать свой суверенитет.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерениях своего государства продолжать поставки Украине зенитных установок Gepard и работу над этим вопросом.
Об этом канцлер ФРГ сказал на пресс-конференции 29 ноября, сообщает CNN.
"Мы будем продолжать работать, чтобы обеспечить (для Украины – ред.) эту очень эффективную систему (Gepard – ред.)", – сказал Шольц.
Он также осудил продолжающиеся обстрелы Украины и заверил государство в дальнейшей помощи, сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
"Украинский президент выразил благодарность за всестороннюю поддержку Германии как в денежном эквиваленте, так и в плане поставок оружия, потому что артиллерия и системы ПВО, которые мы даем, оказывают очень значительное влияние на способность Украины гарантировать собственную целостность и суверенитет", — заявил канцлер Германии журналистам.
Заметим, что, согласно данным на конец октября, Германия передала Украине 30 систем Gepard.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел 29 ноября телефонный разговор с Шольцом, в котором поблагодарил за поддержку инициативы #GrainfromUkraine. Стороны обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора.
Заметим, ранее Шольц заявил, что победа России в войне против Украины маловероятна, и – что Москва не должна достичь своих целей на поле боя.
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