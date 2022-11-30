Шольц пообещал еще больше Gepard для Украины

Политик также заявил о значительном влиянии предоставленных Германией средств ПВО и артиллерии на способность Украины гарантировать свой суверенитет.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерениях своего государства продолжать поставки Украине зенитных установок Gepard и работу над этим вопросом.

Об этом канцлер ФРГ сказал на пресс-конференции 29 ноября, сообщает CNN.

"Мы будем продолжать работать, чтобы обеспечить (для Украины – ред.) эту очень эффективную систему (Gepard – ред.)", – сказал Шольц.

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Он также осудил продолжающиеся обстрелы Украины и заверил государство в дальнейшей помощи, сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

"Украинский президент выразил благодарность за всестороннюю поддержку Германии как в денежном эквиваленте, так и в плане поставок оружия, потому что артиллерия и системы ПВО, которые мы даем, оказывают очень значительное влияние на способность Украины гарантировать собственную целостность и суверенитет", — заявил канцлер Германии журналистам.

Заметим, что, согласно данным на конец октября, Германия передала Украине 30 систем Gepard.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел 29 ноября телефонный разговор с Шольцом, в котором поблагодарил за поддержку инициативы #GrainfromUkraine. Стороны обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора.

Заметим, ранее Шольц заявил, что победа России в войне против Украины маловероятна, и – что Москва не должна достичь своих целей на поле боя.

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