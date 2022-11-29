Украина получит от Испании дополнительные системы ПВО и генераторы – Кулеба

Глава испанского МИД подтвердил, что будет доставлено больше грузов.
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил передачу Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, а также генераторов.
Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Сети по итогам встречи с испанским коллегой 29 ноября.
"Я встретился со своим испанским коллегой, настоящим другом Украины Хосе Мануэлем Альбаресом. Благодарен за предоставление систем ПВО и генераторов. Он подтвердил, что будет доставлено больше грузов", – говорится в заявлении Кулебы.
Он добавил, что обсудил с испанским министром имплементацию украинской формулы мира, объявленной президентом Владимиром Зеленским на саммите G20.
Напомним, что в октябре Испания передала Украине четыре системы ПВО Hawk в ответ на просьбу государства на шестом заседании в формате "Рамштайн".
Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в Альянсе продолжаются дискуссии о передаче Украине ЗРК Patriot. Окончательного решения еще нет.
В то же время премьер Британии Риши Сунак пообещал увеличить военную поддержку Украины с нового года, в частности, это касается систем ПВО.
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