С 1 декабря начнется оформление документов для участников боевых действий — Резников

Процесс предоставления статуса УБД будет контролироваться, чтобы не допустить появления фейковых ветеранов, героически "обороняющих котлы" в глубоком тылу.

С 1 декабря начнется оформление документов для участников боевых действий.

Министерство обороны Украины завершило официальную регистрацию нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс оформления документов, подтверждающих статус участника боевых действий во время отпора полномасштабной агрессии России.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

В то же время Резников просит учесть ряд моментов:

"Первое. Все, кто имеет основания, получат статус УБД и соответствующие социальные гарантии. Не нужно волноваться, никого не забудут и не потеряют. Министерство обороны отработает в синергии с другими ведомствами, прежде всего, с нашими коллегами из Министерства ветеранов.

Второе. За 9 месяцев активной фазы войны у нас насчитываются сотни тысяч участников боевых действий. Обработка такого массива документов потребует определенного времени. Мы будем делать все возможное, чтобы это время было максимально коротким. Но прошу всех быть готовыми и относиться с пониманием, что придется какой-то период ждать.

Третье. Министерством обороны разработан алгоритм получения статуса УБД. Он обнародован на официальных ресурсах Минобороны. Он также доводится до исполнения в войсках. Для рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий в системе Минобороны, включающей ВСУ, ГУР МО и ДССТ, будет создано 18 комиссий. Эти комиссии уже формируются и приступят к работе ориентировочно с 1 декабря. После этого стартует работа с документами.

Получить статус УБД можно тремя способами:

по обращению командира части, который централизованно подает документы на подчиненных военнослужащих;

по личному обращению военнослужащего, самостоятельно собирающего документы и представляющего их в соответствующую комиссию;

по личному обращению лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В случае возникновения вопросов можно обратиться на горячую линию Минобороны.

"Процесс предоставления статуса УБД будет контролироваться, чтобы не допустить появления фейковых ветеранов, которые героически "обороняли котлы" в глубоком тылу. Это, прежде всего, вопрос уважения к настоящим героям, защищающим Украину, рискуя жизнью" Алексей Резников

Резников напомнил, что Минобороны успешно организовало и производит выплату ежемесячного денежного обеспечения и дополнительные выплаты сотням тысяч военнослужащих.

"Первый месяц было непросто, потом процесс был налажен. Из опыта мы все понимаем – сначала могут быть какие-то нюансы из-за большого количества обращений. Прошу набраться терпения. Мы все быстро преодолеем", — резюмировал министр обороны.

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